La falta de gasoil y de soluciones por parte de las autoridades preocupan cada día más; en esta oportunidad, una localidad salteña tuvo que suspender los servicios de recolección de residuos y transporte escolar por la escasez de combustible. Esto encendió las alarmas en toda la provincia.

Se trata de la localidad de La Viña, y fue la misma intendenta, Elizabeth Sánchez, quién lo comunicó oficialmente en las redes sociales. La suspensión del transporte de niños es lo que más preocupa, ya que muchos concurren al establecimiento desde sectores rurales que están muy alejados.

Por falta de gasoil en una localidad de Salta suspenden la recolección de basura y el transporte escolar. Foto: Facebook

Según detalla El Tribuno, no trascendió el plan a corto plazo para solucionar este inconveniente y la preocupación entre los vecinos crece, no solo por la acumulación de basura o que los niños pierdan la continuidad escolar, sino por posibles nuevas complicaciones si esta situación, que afecta a todo el país, no se resuelve rápidamente.