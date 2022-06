En rueda de prensa, el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo habló sobre el abastecimiento de gasoil en Tucumán.

“Todavía la oferta no ha igualado a la demanda y hay un plus de faltante; no tenemos el cien por cien del gasoil que necesitamos para desarrollar las actividades productivas, comerciales e industriales en la provincia. Sin embargo, no tenemos ninguna actividad parada por falta de combustible”, comenzó diciendo Jaldo.

Luego detalló que “las economías regionales están funcionando a pleno, como la zafra de la caña de azúcar, del limón, el transporte de cargas y el transporte público de pasajeros, que tiene más de 1.300 unidades que transportan a diario a más de 600.000 tucumanos”.

“Cuando se para una actividad hay personas que dejan de trabajar, perjudicando los ingresos de los tucumanos. Por eso, hacemos un gran esfuerzo para que siga llegando el combustible a Tucumán”, aseveró.

El panorama a nivel nacional “muestra más de 40 cortes de ruta”, subrayó Jaldo, pero “en esa lista de cortes no figura Tucumán, es decir, que la provincia está funcionando económica y financieramente de manera normal”.

Por último, agradeció a los representantes de todas las actividades “que han estado predispuestos al diálogo, al consenso y las soluciones para que hoy Tucumán no tenga cortes de ruta”.