En el municipio salteño de Embarcación, el profesor Jorge Cerrutti tuvo la iniciativa de conformar un grupo de ayuda para personas con coronavirus. La acción reunirá los esfuerzos de la iglesia Renacer, el hospital San Roque, el Club Central Norte, también con voluntarios para el servicio de cadetería, con una psicóloga y otros numerosos colaboradores.

“Soy trasplantado renal y tengo tres operaciones de columna. Lamentablemente yo me contagié. Gracias a Dios puedo contarla y quiero sacar de esta mala experiencia una iniciativa positiva, que sirva para ayudar. El contagio me resultó impensado porque creo que apliqué las medidas de prevención que nos indican las autoridades sanitarias, pero por lo visto resultaron insuficientes en mi caso. Estoy superando el coronavirus merced al formidable apoyo de mi amada familia, a los excelentes profesionales de la salud, a una gran psicóloga, a mis amigos, todos humanamente extraordinarios”, expresó Cerrutti en una entrevista con El Tribuno.

Las instituciones y particulares que forman parte de esta movida solidaria están recolectando elementos necesarios para hacerle frente al virus. Las personas que empaticen con esta problemática y quieran ayudar pueden escribir al Whatsapp de 3875526975 o al 3872197512. También acercar la ayuda personalmente al Club Central Norte de Embarcación. Toda donación quedará registrada.

Jorge Cerrutti explicó que mientras estuvo enfermo con coronavirus, enfermedad que le dejó secuelas que está tratando, pudo entender las necesidades de personas sin recursos que atraviesan la enfermedad. Por eso piden: mercadería no perecedera: arroz, harina, azúcar, miel, etc.

Se colecta mercadería perecedera: carne, lácteos, frutas, verduras, etc. Artículos para higiene personal: barbijos, alcohol, toallas húmedas, guantes de látex, etc. También artículos para la higiene del hogar: lavandina, desinfectante, sanitizante, etc. Artículos descartables: vasos, cubiertos, servilletas, etc.