En los últimos días la provincia de Salta se encuentra en discordia entre los vecinos de San Lorenzo y emprendedores por la reserva natural de Las Yungas. La familia Patrón Costa desea concretar su proyecto llamado Los Maitines S.A destinado a viviendas y espacios de recreación.

Hace un tiempo que los salteños tenían la advertencia del reemplazo de la reserva ecológica. Por eso, mediante Chang.org están juntando firmas para que el Gobierno provincial y la Municipalidad de la villa actúen en el asunto.

A través de la app Cafecito, los vecinos crearon una cuenta para recaudar fondos y así poder cubrir los gastos de las medidas legales de protección de la zona.

El proyecto inmobiliario de la familia Patrón Costa consiste en levantar 125 hectáreas y subdividirlas en 300 lotes para edificar viviendas y espacios de recreación en las laderas de San Lorenzo y Castellanos.

La palabra de una de las vecinas de San Lorenzo sobre la realidad en las Yungas

“Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II”, explicó Julieta Valencia, una de las vecinas que resiste por Las Yungas, en diálogo con Nuevo Diario.

Por eso, dice que “no debe haber desarrollos urbanísticos, no solo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto”.

Además, contó que el proyecto de la familia no cumple con la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua. “Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar”.

“En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas”, concluyó la vecina.