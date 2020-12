Luego de que el médico Francisco Aguilar dejara su cargo al frente del Comité Operativo de Emergencias, este lunes se confirmó que el ministro de Salud, Juan José Esteban estará al frente del organismo que se creó a principios de este año para dar respuestas a la pandemia del coronavirus.

Aguilar asumió el cargo del titular del COE a mediados de septiembre cuando se disparó la cifra de contagios en la provincia y tras la renuncia de la exministra de Salud, Josefina Medrano. Trabajó durante cuatro meses “ad honorem” y recibió un reconocimiento por su labor en la etapa más difícil de la pandemia en Salta. Ahora lo reemplazara el actual Ministro de Salud por disposición del gobernador Gustavo Sáenz.

“Por disposición del gobernador yo he asumido la dirección del COE con el equipo que ya estábamos trabajando y con la colaboración de los ministros y legisladores, con el secretario General de la Gobernación Matías Posadas y con el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada”, confirmó el funcionario durante una entrevista con el programa 7PM.

El alejamiento de Aguilar se da en momentos en que la cifra diaria de contagios se mantiene estable y en las últimas semanas las autoridades sanitarias destacaron que se vive en la provincia una relativa situación de tranquilidad epidemiológica. Sin embargo, advierten que la circulación comunitaria continúa. “La pandemia no pasó y vemos un relajamiento muy importante en la comunidad, ya no nos están acompañando. Tenemos que ser responsables para no poder en vilo al sistema de salud”, manifestó Esteban.