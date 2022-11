Conocé a Belén Godoy, la salteña que enloqueció a todos en las calles de Qatar con sus juegos con la pelota.

En las últimas horas, una joven salteña cautivó las calles de Doha, capital de Qatar, y es que se trata de ni más ni nada menos que Belén Godoy, de 23 años, Campeona Nacional 2022 de Freestyle football, que llegó al Mundial con su pelota en la valija, se puso a hacer juegos con la pelota y enloqueció a los árabes con sus grandes habilidades.

Qué dijo Belén Godoy, la salteña que enloqueció a todos con sus juegos con la pelota en Qatar

el marco del mundial, la joven dialogó con TN, y contó: “Vinimos con las chicas al banderazo y me puse a hacer freestyle fútbol, me dedico a esto, este año salí campeona nacional”. Con respecto a los hinchas presentes, que la aplaudieron y alentaron a que siga haciendo jueguitos con la pelota, dijo: “Me dicen ‘Messi’ o ‘Maradona’. Jamás vieron a una mujer haciendo jueguitos. Hablo acá en Qatar, eh”.

Belén actualmente vive en Buenos Aires, y aseguró estar “feliz y emocionada” por vivir su primer Mundial. “Me piden fotos todo el tiempo. Incluso diría que por ser argentina ya quieren sacarse una foto conmigo”, detalló. “Luego agregó: “Estoy hace poco, pero acá me pongo a hacer freestyle y los árabes se vuelven locos. Me invitan a comer, a pasear en sus autos. Pero yo a todos les digo que no”.

“Yo jugaba al fútbol, lo hice hasta los 19. El freestyle lo practico hace cinco años: es puro entrenamiento y pura constancia. Hay un torneo el año que viene, pero aún no se definió la fecha ni el lugar. También está el Mundial, pero es con clasificación y dudo conseguirla”, manifestó.

“Actualmente vivo de esto, me contratan para eventos o dar shows con la pelota. Soy profesora de Educación Física y me encuentro viviendo en Buenos Aires”, indicó.

Qué es el freestyle football

Esta disciplina se basa en hacer trucos con la pelota, pero no son solo sus movimientos elegantes los que hacen que este deporte sea único. Se puede utilizar cualquier parte del cuerpo, excluyendo los codos y las manos. Combina trucos de fútbol, baile, acrobacias y música para entretener a los espectadores.