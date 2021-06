La farmacia del Hospital Público Materno Infantil de la Ciudad de Salta empezó una colecta de fondos para ampliar un sector del laboratorio donde se fabrican medicamentos, y necesitan ayuda de todos los vecinos para hacerlo para cubrir los tratamientos de los niños y bebés del nosocomio.

Así lo informó Virginia Ocaña, la responsable de la farmacia en diálogo con Profesional FM, sosteniendo que necesitan equipar y construir el laboratorio donde se producen los medicamentos pediátricos y oncológicos que no se consiguen en las farmacias. Entre otras cosas, se realizan cremas, jarabes y diversos remedios, así como también fármacos para los sectores de Neonatología.

Hospital Público Materno Infantil de Salta.

Actualmente, el laboratorio tiene un espacio, pero no alcanza para satisfacer la demanda existente, por lo que necesitan expandirlo y adecuarlo. Estiman un presupuesto de 15 millones de pesos para la obra, repartidos entre dos áreas: una estéril y otra no estéril.

En el área no estéril se realizan los medicamentos suministrados de forma oral, parenteral o los dérmicos que no se consiguen en farmacias por no comercializarse en dosis para niños. Por ejemplo, en el caso de los niños con cardiopatías u otras enfermedades crónicas que necesitan tratamientos específicos, pero no lo consiguen en las farmacias.

Además, en el área estéril se realizan los fármacos para pacientes críticos, como los que necesitan tratamientos oncológicos y quimioterapia. Todos los interesados en realizar donaciones deben comunicarse con la página web de la Fundación Hospital Público Materno Infantil.