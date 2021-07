Martín Emanuel Cruz, de 17 años, fue asesinado el domingo a la madrugada en un descampado de Villa Los Sauces en la zona oeste de la capital salteña. Lo apuñalaron para robarle sus zapatillas y por el hecho hay tres detenidos, que serán imputados en las próximas horas.

Vecinos advirtieron lo que había sucedido e intentaron ayudar al joven que tenía cuatro heridas de arma blanca. Los ladrones lo habrían atacado sobre la avenida Juan XXIII y Martín cruzó malherido el puente y se desplomó en el descampado que, según cuenta la gente de la zona, es famoso como un lugar de venta y consumo de drogas.

La principal hipótesis del crimen es el robo pero tampoco se descarta que se haya debido a una pelea de bandas barriales. El papá de Emanuel apuntó contra la falta de seguridad policial en el barrio, al que calificó como una zona libertada para la delincuencia y la drogadicción. “Los tres asesinos son del barrio Santa Rita. Cuando pasan estas cosas todos miran y nadie hace nada, nadie se mete. La Policía tardó en llegar, en esa zona no hay un patrullero, es zona liberada, no hay luces, no hay patrullas, ir ahí es exponer tu vida a la muerte. A mi hijo lo mataron como a un perro”, manifestó.

El hombre también contó que esperaban que le entreguen a la familia el cuerpo del joven este lunes para velarlo y darle la despedida. Mientras tanto esta misma jornada se hará efectiva la imputación de las tres personas, dos mayores y un menor de edad, detenidos tras las tareas investigativas y del CIF, según el sitio Fiscales Penales.