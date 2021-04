El diputado nacional por Salta, Andrés Zottos, es centro de críticas luego de que un portal de noticias de la capital publicara que su hijo, Jorge Andrés Costa Zottos, es empleado de la Cámara de Diputados y gana una importante suma de dinero por su cargo. El joven figura en la nómina del personas afectado al Bloque Justicialista y al legislador no le quedó otra alternativa que confirmar la información.

“Yo no lo tengo nombrado y me estoy interiorizando recién ahora, pero estuvo trabajando en el Bloque del Frente de Todos como asesor de una diputada. No porque sea portador de mi apellido no puede trabajar. Los nombramientos que yo tengo están a disposición y ahí van a poder ver que yo nunca lo tuve”, explicó Zottos en una radio de su propiedad en Tartagal, según detalla El Tribuno.

Andrés Zottos Via Salta

Según detalla el portal informativo, Jorge Andrés Costa Zottos percibe una remuneración de 154.232 pesos mensuales a diciembre del año pasado a la que hay que sumarle el 30 por ciento de incremento para el corriente año. “En los cuatro años de la gestión de su padre el joven percibía una cifra que superaría los 6 millones de pesos, sin contar los aguinaldos de los cuatro años”, detalla.

En este sentido, Zottos respondió que no se va a excusar sobre el tema pero se defendió argumentando que detrás que la información hay un trasfondo político. “En el Gobierno siempre se nombra a los parientes. Cuando asumí en la Cámara teníamos un asesor que era sobrino de el exgobernador Juan Manuel Urtubey”, recalcó.