Sami, la hija de Charlie Sheen, promocionó su perfil de Only Fans con un vestido negro a hombros descubiertos

El 9 de marzo, Sami, la hija del actor Charlie Sheen, cumplió 18 años. Más allá del megafestejo que realizó, sorprendió con una decisión que dejaría a su padre estupefacto. Es que como es mayor de edad, decidió crearse un perfil en Only Fans.

Sami Sheen se creó un perfil en Only Fans. Foto: Instagram/@sami

A través de la plataforma para adultos, la joven muestra lo que en Instagram no se puede ver. Sin embargo, desde esta aplicación promociona su cuenta de contenidos para adultos e invita a sus 114 mil seguidores a “ver más”.

En uno de sus últimos posteos, se la ve posando sentada sobre su cama, luciendo un vestido negro calado y a hombros descubiertos.

Sami Sheen promocionó su cuenta de Only Fans con un vestido calado negro y a hombros descubiertos. Foto: Instagram/@samisheen

“No te quieres perder mi contenido exclusivo de verano”, escribió en el pie del posteo junto a un guiño. Las reacciones no tardaron en colmar la publicación.

“Preciosa”, “Luces asombrosa”, “Esos ojos también”, “Tus ojos son impresionantes”, “Tú eres un ángel y tu cara es muy hermosa”, fueron solo algunos.

Cuál fue la reacción de Charlie Sheen sobre su hija

“Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo”, dijo el actor en un comunicado publicado en la revista US Weekly. Aunque no aprueba que su hija haya abierto cuenta en OnlyFans, tampoco podrá impedirlo.