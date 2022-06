Las plataformas de contenidos para adultos se convirtieron en la tendencia de este último tiempo, famosas de todo el mundo decidieron crearse un perfil y cobrar por cada publicación. Pese a esto, Charlie Sheen no está muy contento con que su hija Sami se haya sumado.

Sami Sheen junto a sus padres. Foto: WEB

En diálogo con el medio Page Six, el actor estadounidense expresó su malestar y culpó a su exesposa Denise Richards por la iniciativa de la adolescente.

“Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, sentenció.

Sami Sheen se creó un perfil en Only Fans. Foto: Instagram/@sami

Por su parte, Richards indicó: “Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en nada de la casa en la que vivía. Todo lo que puedo hacer es guiarla y confiar en su juicio, pero ella hace que propias elecciones”, indicó.

Quién es Sami Sheen

En marzo Sami Sheen cumplió la mayoría de edad, pero hace tan solo unas horas que se unió a Only Fans. La rubia tiene 49.8 mil seguidores en Instagram, y en su última publicación, invita a sus admiradores a “ver más”.

Además, tiene sus perfiles en Twitter y Tik Tok.

Sami Sheen se creó un perfil en Only Fans. Foto: Instagram/@sami

“Haz click en el enlace de mi biografía si quieres ver más”, escribió en el pie de la imagen en la que se la ve asomando su torso desde una piscina y luciendo el corpiño negro de su bikini.

Sami Sheen se creó un perfil en Only Fans. Foto: Instagram/@sami

“Hey, suscribite para ver contenido exclusivo”, dice en su cuenta. Cada suscripción tiene un costo mensual de 19.99 dólares.