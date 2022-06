En Only Fans no solo se comparte contenido explícito para adultos. También, hay usuarios que suben otras fotos y videos. Fenella Fox es una modelo que logró encontrar un forma de ganar miles de dólares allí. La inglesa publica imágenes de sus axilas sin depilar.

En una entrevista, Fenella contó que descubrió que había un gran porcentaje de usuarios con este fetiche. Por eso, cambió su contenido explícito por fotos de sus axilas. Según ella misma contó, habría llegado a ganar más de 300 mil dólares en los últimos dos años.

Fenella Fox Foto: Web

Si bien tiene un gran éxito en Only Fans, Fox reconoció que tiene un aspecto negativo. En 2017 decidió dejarse de depilar las axilas.

Fenella Fox Foto: Instagram/@fenellascorner

A partir de ese momento, sus encuentros íntimos con otras personas redujeron considerablemente. A pesar de eso, no tiene pensado depilarse en un corto plazo.

“Es frustrante cómo los hombres no se sienten presionados para afeitarse, pero las mujeres sí”, manifestó Fenella Fox en la entrevista. Además, la modelo reveló que, a pesar de estar cómoda, ha llegado a pasarla muy mal. “Muchos hombres me han dicho que soy ‘repugnante, sucia, antihigiénica, perezosa’ e incluso he recibido amenazas”, contó.

Fenella Fox Foto: Instagram/@fenellascorner

Quién es Fenella Fox

Es inglesa y tiene 28 años. Comenzó a grabar videos íntimos desde 2014. Según ella misma contó, le gustaba demostrarle a los hombres que “pueden mirar, pero no tocar”. Luego, se profesionalizó como modelo y decidió empezar a subir contenido a Only Fans.

Fenella Fox Foto: Instagram/@fenellascorner

En Instagram, Fenella Fox también tiene una gran comunidad de sus seguidores. En su cuenta oficial, la joven tiene más de cien mil seguidores. Allí comparte sus fotos y también muestra orgullosa sus axilas sin depilar.

Fenella Fox Foto: Instagram/@fenellascorner

Fenella tiene un perfil en Youtube con más de cien mil suscriptores y miles de reproducciones en sus videos. En TikTok es aún más popular, en esa plataforma superó los 160 mil seguidores.