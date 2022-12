Qué es el estilo “cut out”, que arrasa en vestidos y jeans y que usan Ale Maglietti, Sol Pérez y Camila Homs

Ale Maglietti, Sol Pérez y Camila Homs tienen algo en común. Las tres se han visto cautivadas por una moda que viene pisando fuerte desde la primavera y que parece haberse ganado un lugar especial para el verano. Se trata de la tendencia “cut out”, esa que comenzó en la primavera europea con presencia en pasarela y ahora arrasa en muchos estilos.

El cut out, también conocido como ropa con cortes y agujeros, es una tendencia en el mundo de la moda que consiste en realizar cortes o aberturas en prendas de vestir para mostrar parte de la piel. Esta técnica ha sido utilizada por diseñadores de moda durante años y ha tenido altos y bajos en cuanto a su popularidad.

Sol Pérez sumó el cut out en su jean y en su body para aparecer en televisión. Foto: Sol Pérez

Este estilo tuvo su gran momento hace algunos años. Sin embargo, todavía existe la duda sobre qué es el estilo “cut out” y por qué es conocido como algo polémico por algunos. Estos vestidos suelen encontrarse en tonos neutros como el negro o el blanco, además de ser usados principalmente en verano, aunque también hay estilos aptos para el invierno. Eso sí, los colores neón y los vestidos de baño “cut out” también se están imponiendo.

Camila Homs luciendo una bikini estilo "cut out". Foto: Instagram

Qué es el “cut out”, la moda que se expande entre las famosas argentinas

El cut out ha sido visto en una amplia variedad de prendas este año, desde vestidos hasta tops y pantalones. Algunos diseñadores han utilizado el cut out de manera sutil, creando pequeñas aberturas en las prendas, mientras que otros han optado por un enfoque más audaz y han creado grandes cortes que muestran significativamente más piel.

Camila Homs luciendo un look "cut out" para la portada de una reconocida revista.

Pero ¿por qué están siendo tan populares las prendas cut out en este momento? Muchos expertos creen que es una respuesta al aumento de la aceptación de la diversidad corporal y la inclusión en el mundo de la moda. Las prendas cut out son una forma de mostrar el cuerpo sin importar el tamaño o la forma, y están siendo promovidas como una forma de empoderamiento y autoconfianza. Sin embargo, esto no las exime de una mirada más crítica y de las polémicas.

La polémica detrás del “cut out”, el estilo que lucen Ale Maglietti, Sol Pérez y Camila Homs

Según señalan los expertos en moda, los vestidos con aberturas situadas en puntos estratégicos logran resaltar la figura femenina. Es que las aberturas pueden ser de cualquier forma y tamaño, dejando que la persona que las luzca, muestre solamente lo que desee.

Alejandra Maglietti sabe cómo lucir un vestido "cut out".

Sin embargo, por esto mismo es que a veces suelen generar polémica, porque algunos recortes muestran de más y generan esa sensación de que se necesita un cuerpo tonificado y trabajado para lucirlos. Es que aunque el cut out puede ser denominado como algo “atractivo y sensual”, también ha sido objeto de controversia y crítica. Algunos argumentan que puede ser considerado inapropiado o incluso ofensivo en ciertas situaciones, mientras que otros lo ven como una forma de empoderamiento y liberación para las mujeres.

El look de Sol Pérez. Foto: Instagram

Desde Vogue señalan que no es necesario tener un “six pack” para poder lucirlos, ya que estas prendas pueden adaptarse al gusto de la persona, además de que suelen estar diseñadas para ser usadas en capas, por ejemplo, con abrigos o blazers, y pueden llevar transparencias en las zonas de las aberturas para brindar mayor seguridad.

Cumpleaños de Camila Homs

Independientemente de cómo se interprete, es indudable que el cut out sigue siendo una tendencia importante en el mundo de la moda y es probable que siga siendo utilizado por diseñadores en el futuro. Es fundamental recordar que, al igual que con cualquier tendencia, lo más relevante es sentirse cómodo y seguro con lo que se está utilizando, independientemente de lo que esté de moda en el momento.

En resumen, el cut out es una tendencia que ha vuelto a estar de moda y que se emplea en una amplia variedad de prendas, aunque ha sido objeto de controversia y ha sido interpretado de diferentes maneras. En cualquier caso, parece que las prendas cut out se quedarán por un tiempo. Así que si estás buscando una forma de agregarlas a tu estilo, ¡considera incorporar algunas prendas cut básicas y sencillas para iniciar!