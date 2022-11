Dua Lipa al total descubierto luciendo un top con cortes cut out en el pecho

Dua Lipa tiene una comunidad de 87 millones de seguidores alrededor del mundo. Con este dato ya podemos afirmar que sin dudas es una de las cantantes pop del momento y en sus redes sociales no para de dejar a todos atónitos.

Dua Lipa se disfrazó de Harry Potter y demostró ser una gran fan. Foto: Twitter/DUALIPAFANS

Pero más allá de eso, todos sus lanzamientos artísticos son un rotundo éxito. Compartió estudio con estrellas del mundo musical y su hit por excelencia “New Rules”, supero las 2761 millones de reproducciones en YouTube, una de las plataformas más buscadas a la hora de deleitarse con buenos temas.

La estrella internacional encandiló con un pantalón al cuerpo con un estampado super otoñal que contiene flores en los tonos típicos de esa estación del año, al igual que su top.

Dua Lipa sorprendió con un body súper escotado. Foto: Instagram

Lo que le llamó la atención a sus seguidores fue el corte cut out en el medio del pecho que rozan la censura en la red social de la lupita. Por supuesto que su media cola alta, no podía faltar para completar su total look.

Dua Lipa Foto: instagram

Como se alimenta Dua Lipa

En su podcast, “At your service” releva todos sus secretos para lucir espléndida. En primera instancia, practica el desayuno intermitente, que por supuesto es guiado por un especialista en la materia.

Dua Lipa cautivó con su look animal print. Foto: Instagram

Luego de las 6 de la tarde trata de no consumir ningún alimento sólido, ya que su cuerpo no es capaz de procesarlos. Y en general su dieta se basa en consumir pescado, frutas y verdura. Por último, toma Omega3 y vitaminas para ayudar al cuidado de su piel.