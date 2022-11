Dua Lipa no solo es una de las cantantes más populares del momento a nivel internacional, sino que se ha convertido en el rostro de diferentes marcas de lujo, además de imponer tendencia con cada uno de sus looks en las redes sociales.

En esta oportunidad, Dua se mostró con un outfit perfecto para el verano, pero no tan común. Ella eligió una trikini de color celeste con detalles tornasolados.

Este llamativo enterizo tiene un costo de 160 dólares, que al valor del dólar blue (291) hoy tendría un precio de más de 46 mil pesos argentinos.

Dua Lipa suele imponer tendencias entre sus admiradores. Foto: Instagram

Además, según señaló Style for Dua, la cantante le agregó a este look una gorra rosa con forma de Ying Yang y un gran abrigo fucsia con rosa de una reconocida firma italiana.

Dua Lipa cautivó desde el suelo y con una trikini de color celeste Foto: Instagram

¿Dua Lipa es fanática de Harry Potter?

La respuesta es sí. La cantante británica es una gran fan de los libros y películas del mundo mágico. Durante su presentación en Hamburgo, en 2017, Dua Lipa se disfrazó del mago más famoso del mundo: ¡Harry Potter!

Para celebrar Halloween la cantante hizo su versión del personaje creado por J.K Rowling. Sin embargo, eso no fue todo. Ella también cambió un poco la letra de algunas de sus canciones en su honor: ‘Potter than Hell’ (Hotter tha Hell) , ‘Scared to be Weasley (Scared to be Lonely) y ‘New Ghouls’ (New Rules).