Camila Homs inauguró la temporada de pileta con una microbikini floreada con volados fucsia

El nombre de Camila Homs ha sido tendencia en Twitter cada vez que juega la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Es que aunque la modelo esté más enfocada en su carrera profesional, los hinchas de la albiceleste no dejan de hablar de ella, de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Sin embargo, Homs parece estar alejada del fútbol y más enfocada en prepararse para la llegada de la temporada de verano. Es que la modelo ha participado en varias producciones de fotos con distintas marcas y estilos de bikinis.

Una de estas es una microbikini floreada con voladitos fucsias, un estilo delicado y que es perfecto para utilizar durante una fiesta en la pileta.

Camila Homs posó con unas microbikini floreada. Foto: Instagram

Homs posó desde diferentes ángulos para dejar a la vista todos los detalles del conjunto, además de combinar este estilo con uñas en un tono blanco.

Camila Homs posó desde diferentes ángulos para mostrar los detalles del conjunto. Foto: Instagram

Cuáles son los infaltables del bolso de Camila Homs

En una entrevista con Infobae, Camila Homs dio a conocer qué objetos no le pueden faltar nunca en su bolso de mano, un detalle que ayudó para conocer un poco más de la personalidad de la modelo.

“Me puedo llegar a perfumar cuatro o cinco veces por día. Tengo que ver a alguien y el perfume me parece superimportante en una persona. Me tiro en los brazos y un poquito en el pelo. Dependiendo la ocasión busco uno más intenso, si es de día, uno más floral o un poquito más suave. Me encantan los perfumes y siempre juego con las posibilidades”, aseguró.

Camila Homs reveló los infaltables en su bolso.

Lápiz labial, gafas de sol y colita de pelo son otros productos con los que la modelo no puede salir a la calle. Y aclara que sin los lentes se siente desprotegida y desnuda.