La vez que Sol Pérez encandiló a sus fanáticos con una bikini al borde de la censura

Sol Pérez es una de las influencers más reconocidas de las redes sociales no solo por la cantidad de seguidores que aparecen en su perfil, sino también porque es una de las modelos que mejor se ha envuelto en las producciones para el verano, siendo una de las más buscadas por las marcas.

Es por eso, que hoy más abocada a su carrera como panelista y preparando su casamiento junto con Guido Mazzoni, quien le hizo una propuesta arriba de un yate en pleno mar mediterráneo.

Sol Pérez arranca un buen día con mates. Foto: Instagram

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales siempre aprovechan estos momentos para destacar a la modelo que ahora se ha cambiado al morocho, dejando atrás el rubio con el que se hizo famosa. Es por eso, que recordaron el día que Sol posó con una bikini que encandiló a todos.

Sol Pérez con su bikini que despertó todos los suspiros. Foto: Instagram/

Se trata de uno de los trajes de baño que más conocidos se hicieron en la última temporada con cientos de diseños. Pero que poca gente puede darse el lujo de contar con la figura de Sol Pérez que levanta todo tipo de likes y reacciones de los usuarios.

Esto es algo común de ver en el perfil de la ex presentadora de TyC Sports, que actualmente cuenta con 6,4 millones de seguidores. Justamente, este grupo de fanáticos siempre le dejan sus comentarios a la ex Chica del Clima, con cientos de elogios como “hermosa”, “Diosa”, “Qué mujer”, etc.

Por qué Sol Pérez tiene en su Instagram “La Sobri de Pérez”

Sol Pérez con su osado look total black. Foto: Instagram

Este dato curioso tiene que ver con el usuario que la modelo utiliza para su cuenta de Instagram, donde se llama “lasobrideperez”. Esto se remonta a su paso por “Uno contra Uno”, donde trabajó junto a su tío, Fabián Pérez. Este apodo fue antes de ganarse el de “la chica del clima”.