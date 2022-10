No hay dudas de que la China Suárez deslumbra con cada una de las publicaciones que realiza en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 6.1 millones de seguidores. Parte de su día a día, de sus trabajos y outfits forman parte de su feed.

La China Suárez encandila con cada una de sus publicaciones. Foto: Instagram

En las últimas horas, la actriz pasó por la peluquería y sorprendió con un flequillo, ondas y un tono un poco más claro. En la imagen, la cual obtuvo casi 200 mil likes, se la ve luciendo una camiseta calada con broderie.

La China Suárez encandila con cada una de sus publicaciones. Foto: instagram/sangrejaponesa

“Que diosa, con razón se mueren de la envidia”, “La niña de sótano más linda que existe”, “Quien pudiera tener esa cara”, “No se puede creer ese rostro”, “Angelada”, “Dios que hermosaa”, fueron solo algunos de los cientos de elogios que recibió.

La China Suárez pasó por la peluquería y le mostró su cambio a sus seguidores. Foto: Instagram/@sangre

La China Suárez pasó por la peluquería y le mostró su cambio a sus seguidores. Foto: Instagram/@sangre

Qué dijo la China Suárez sobre la diferencia de edad con Rusherking

Hace algunos meses que la China Suárez y Rusherking oficializaron su romance. Sin embargo, siempre estuvo en tema de discusión la edad. Es que la actriz tiene 30 años, mientras que el artista 22.

La China y RusherKing, enamorados. (Instagram China Suárez)

“Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido”, comentó la expareja de Benjamín Vicuña en diálogo con un medio español.

Rusherking y la China Suárez. (Foto de Instagram: @sangrejaponesa)

Además, manifestó estar enamorada y señaló que lo que le pasa con Rusherking es muy fuerte e inexplicable. “Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él”, confesó.