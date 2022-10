Wanda Nara y su respuesta sobre si tomaría un café con la China Suárez: “Sí, obvio, yo no tengo problemas con nadie”

Wanda Nara sigue dando de qué hablar, y en esta oportunidad, fiel a su estilo, no se calló nada. Y es que cuando le preguntaron, la mediática y ex de Mauro Icardi no descartó que podría tomarse un café con la China Suárez.

Wanda Nara confesó que se podría tomar un café con la China Suárez. Foto: Gentileza Instagram

A la espera de su vuelo de regreso a Estambul, Turquía, Wanda Nara habló con LAM (América) acerca de su relación con L-Gante. Al mismo tiempo, se refirió al futuro de su matrimonio con el exfutbolista del PSG y no descartó esa posibilidad de entablar una conversación con la China.

Ángel de Brito le consultó sobre su vínculo con la actriz, quien un tiempo atrás habría estado implicada con Icardi. “¿Te tomarías un café con la China Suárez?”, le preguntó. A lo que Wanda, muy suelta, le respondió: “Obvio, yo no tengo problemas con nadie”.

En seguida, agregó que ella no le guarda rencor a nadie, ni tampoco enojo. “Uno no elige con quién la engañan”, sentenció.

De Brito aprovechó el comentario y le preguntó a la empresaria por qué había comentado que su marido y la actriz habían mantenido relaciones sexuales. Wanda no dudó en responder: “Fueron a un hotel, no creo que hayan jugado al dígalo con mímica”.

Finalmente, la empresaria explicó el por qué de su descargo contra la China Suárez: “Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’”.