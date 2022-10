La China Suárez atravesó momentos complicados desde que salió a la luz el encuentro que tuvo con Mauro Icardi. Todo comenzó luego de que el futbolista le asegurara que estaba en plena separación con Wanda Nara (versión que la empresaria desmintió en su momento pero que días atrás aseguró que era verdad), la actriz accedió al encuentro y luego la rubia destapó la historia en su Instagram.

La ex Casi Ángeles parecía no tener paz, todo el mundo hablaba de su silencio, su actitud y la supuesta errónea manera de manejarse que tenía al comenzar sus relaciones. Sin embargo, poco a poco está encontrando la tranquilidad y actualmente atraviesa un gran momento a nivel personal y profesional.

China Suárez Foto: Instagram

Con más de 6.1 millones de seguidores únicamente en su cuenta personal de Instagram, la actriz, cantante y modelo enloquece a sus fanáticos con cada una de sus publicaciones. En esta ocasión, sorprendió con un relajado look que eligió para una noche de fiesta en un reconocido evento de las calles porteñas.

Y es que la famosa se mostró muy contenta de pasar la noche bailando junto a Rusherking, su novio, en la Bresh, una de las fiestas más famosas del momento. Para la ocasión, la China lució un top blanco básico con un pantalón cargo color beige y lo complementó con un chaleco de pelo sintético que le dio un toque vintage.

La China Suárez conquistó la noche porteña con un top blanco, pantalón cargo y chaleco de piel. Foto: Instagram

Suárez posó junto al cantante de trap oriundo de Santiago del Estero y mostró su outfit que lo coronó con una cadena dorada. La publicación acumuló en pocas horas más de 293 mil likes y miles de comentarios de los fanáticos.

La China y Rusherking en la Bresh. Foto: Instagram

La China Suárez habló de cómo le afectan los comentarios malos

Durante el mediodía del domingo la China Suárez estuvo como invitada en Almorzando con Juana Viale y habló sobre sus proyectos laborales, pero por supuesto que debía tocar el escándalo que la tuvo como protagonista. “¿Cómo afecta que estén hablando de vos constantemente?”, indagó la nieta de Mirtha Legrand.

La China Suárez pasó por la peluquería y le mostró su cambio a sus seguidores. Foto: Instagram/@sangre

“Uno por momentos se acostumbra, yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro? Por supuesto que me lastima, muchísimo”, aseguró la actriz.

Twitter Mirtha Legrand

Luego, lanzó una íntima confesión que sorprendió a todos en la mesa: “Yo tomé medicación, lo que pasa es que de afuera, la gente que no me conoce, me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Y eso me jugó muchas veces en contra, porque es: ´démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable´”.