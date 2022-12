Con mini vestido negro y lleno de transparencias, Karol G causó furor en las redes

Karol G no es muy activa en su cuenta de Instagram, y es que sube contenido a las historias o a su perfil de forma aislada, pero cuando eso ocurre, los 57,8 millones de usuarios que la siguen reaccionan dejando cientos de miles de comentarios y más de 900 mil “me gusta”.

Karol G Foto: Instagram

Eso ocurrió en el posteo que realizó hace una semana, en el cual se mostró con un mini vestido negro con volados y con fragmentos de tul del mismo tono que brindaba transparencias. Al mismo tiempo, generó un efecto magnífico al contrastar la oscuridad de su prenda con el intenso color rojo de su extenso pelo, el cual dejó caer sobre sus hombros.

Karol G causó furor con su total black. Foto: Instagram

Y desde la descripción del posteo, escribió: “Saquemos un par de fotos, mientras colgás tu Moto con esta barbie de copiloto”, mientras posaba con sensualidad para la cámara.

Karol G sorprendió en las redes. Foto: Instagram

Cómo califica Karol G su forma de hablar inglés

Como muchas figuras de reconocimiento internacional, la artista debe manejar -o tener una noción básica al menos- el idioma más utilizado a nivel global: el inglés. Sin embargo, al tratarse de un acento tan distinto al nativo, le cuesta tener dominio sobre el idioma.

Karol G durante el programa de Jimmy Fallon en donde conversó en inglés. Foto: Web

Es por ello que Karol ha compartido un video en el cual aborda la cuestión: “Yo soy de Medellín. Nosotros, los paisas, tenemos un acento muy marcado, entonces cuando hablo en inglés... yo hablo con mi acento paisa. Yo me puedo defender en una conversación, puedo hablar en inglés, no lo hablo a la perfección, todavía veo películas que hay cosas que entiendo, cosas que no. Pero me siento bien donde estoy”, confesó, y agregó: “Ya tengo ganas es de aprender otro idioma, quiero aprender a hablar portugués”.