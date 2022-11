Como la Sirenita: Karol G posó desde la piscina en traje de baño y enamoró con su figura

Una de las características más distintivas de Karol G era su color de pelo. Durante un largo tiempo, la cantante lució su cabellera turquesa que la destacaba. Por eso cuando decidió despedirse de aquel estilo sorprendió a todos sus admiradores.

Su radical cambio generó gran expectativa sobre cuál sería la nueva imagen de la Bichota, quien finalmente conquistó a sus fanáticos con un color de pelo rojo vibrante. Ahora con su nuevo look, la artista colombiana juega a ser la Sirenita de Disney con fotos en bikini desde el agua.

Enamoró a sus fans Foto: instagram/KarolG

El mítico personaje de Ariel de la película de Disney marcó miles de infancias con su historia y canciones y Karol G no perdió la oportunidad de remontarse a su niñez y jugar en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram donde reúne a más de 57.6 millones de seguidores, la intérprete de “Provenza” se mostró cautivante. Desde la piscina y con un traje de baño enterizo enamoró a todos sus fans con su figura y sus poses muy sensuales.

Fotos nocturnas desde el agua Foto: instagram/KarolG

“Juré que no me iba a coger de ningún culito… y aquí me tiene hablándote bonito. 13″, fue la expresión con la que la artista de 31 años acompañó su sesión de fotografías nocturnas. Al leer sus palabras muchos interpretaron que podría tratarse del fragmento de una nueva canción.

¿Karol G no hará gira en 2023?

Después de romperla con su gira internacional Strip Love Tour, la artista se está tomando un descanso lejos de los escenarios y estudios de grabación. Tras la euforia de sus fanáticos por todo el mundo, Karol G habría decidido no protagonizar ningún tour en el 2023.

Tras la gira, Karol G se tomó un descanso Foto: instagram/KarolG

La cantante cerró su gira el pasado 29 de octubre en la ciudad de Seattle, Estados Unido. Allí habló con parte de su staff y confesó que el próximo año su último recital sería en Puerto Rico para después tomarse un descanso indefinido, según información que trascendió en medios internacionales.

¡Como la Sirenita! Foto: instagram/KarolG

“Resulta que el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Tengo un concierto, que es en el estadio de Puerto Rico”, habría explicado al respecto la joven.