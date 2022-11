Karol G apareció en los Latin Grammy con un vestido transparente que dio de qué hablar.

Karol G no tiene miedo de innovar con sus looks, además de elegir colores diferentes que la hacen destacar en cada alfombra roja. Ese fue el caso de su reciente aparición en los Latin Grammy 2022, donde cautivó con su outfit.

Es que la cantante colombiana eligió un vestido en color beige con detalles taupe y transparencias, que la ha llevado a ser una de las protagonistas de la noche.

Karol G no le tiene miedo a innovar con sus looks.

Para algunos la mejor vestida, para otros un poco polémico su look, pero lo que está claro es que el look elegido por Karol G ha dado de qué hablar internacionalmente con su elección para esta fecha.

Karol G ha sido una de las protagonistas de la noche. Foto: Instagram

Según expertos de moda han asegurado, la elección del color monocromático del outfit de Karol G fue un total acierto, ya que ella quería destacar su cabello rojo al máximo, demostrando que está en otra faceta de su vida y ha dejado el azul atrás totalmente.

El look de Karol G en los Latin Grammy 2022. Foto: Instagram

Qué significa el tatuje en forma de corazón que Karol G tiene en el brazo

Karol G varias veces fue consultada sobre su tatuaje en el brazo, el cual tiene forma de corazón pero hecho en alambre de púas.

Según la misma cantante reveló a la revista Allure, el diseño indeleble tiene un significado importante en su vida. “El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”.