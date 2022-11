Karol G cumplió su sueño de conocer un lugar exótico luciendo un vestido negro

Karol G nació en la capital de Colombia y es una líder dentro del movimiento femenino en el género urbano en la música. De hecho, es una de las cantantes que acumula más reproducciones en sus repertorios.

Hace dos días, lanzó “Cairo”, junto a Ovy On The Drums, en conjunto con su video musical y ya superó las 7 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. La grabación se hizo en uno de los 5 lugares que la cantante quería conocer.

Karol G

Karol recorrió Egipto y se emocionó con cada uno de sus paisajes, así lo expresó en su cuenta de Instagram. “Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, ya era una realidad, ¡lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida!”, escribió.

Anunció que se viene algo importante Foto: instagram/KarolG

En una de sus tomas llevo un vestido tradicional negro, lánguido pero no menos trend y cautivador. Más de 3 millones de “me gusta” obtuvo la publicación, mientras que más de 57 millones de fans la acompañan en las redes sociales.

Karol G Foto: instagram

Quienes fueron los novios de Karol G

La relación más mediática de la cantante fue con Anuel AA, de quien se separó hace más de un año y el joven formó una nueva pareja.

Karol G.

Sin embargo, no fue su único noviazgo, sino que salió con el dj Chez Tom, Reykon, cantante colombiano, Ovy on the Drums, Bull nene y Feid.