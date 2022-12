Amores y laborales, Alejandra Maglietti tiene polémicas para todos los gustos.

Alejandra Maglietti desde hace 14 años se destaca como panelista en Bendita, el programa que conduce Beto Casella, y desde ahí dispara dardos a múltiples estrellas de la farándula.

Uno de los momentos más complejos para el equipo de Bendita fue cuando ingresó como panelista Ivana Nadal. En su momento, Alejandra Maglietti fue una de las acusadas de haberle complicado su paso por el programa, pero luego de muchas idas y vueltas, la periodista decidió contar su verdad.

“Voy a contar la historia de cómo fue. Un día le robamos el teléfono a Gabriel Cartañá. Yo vi que él estaba chateando y Edith tiene la costumbre de ‘manotear’ los teléfonos. Vimos la conversación que tenía con Ivana Nadal y decía: ‘Vos sos el único que se salva ahí, los demás son unos tarados’. Una cosa así y desde ahí la odiamos”, explicó Alejandra Maglietti.

Por otro lado, hace casi cuatro años y de manera abrupta, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez terminaron su noviazgo. Pero hace poco, el exfutbolista dijo que no le había sido infiel a la periodista y que no estaba en sus planes una reconciliación futura.

Ante estos dichos, muy segura, Alejandra Maglietti respondió: “¿Y qué te va a decir? ‘Sí, la verdad me porté mal’. La obviedad es que diga que no, que no es cierto”.

Por último, y una de las polémicas que más complicó a Alejandra Maglietti fue la referida a la supuesta estafa de las “maquinitas” de cuidado facial. La periodista contó que años antes casi cae en ese sistema de venta por una propuesta de su vecina.

Alejandra Maglietti apeló a sus conocimientos como abogada y explicó: “No me parece que técnica y jurídicamente sea una estafa, esto también hay que decirlo. Está en un gris, porque tampoco hay realmente un ardid o un engaño, quizás haya un tipo de publicidad”. Por su parte, el conductor de Bendita salió a cruzarla: “Sí que lo hay, Ale. Hay puro ardid y puro engaño. Hay denuncias en todo el mundo y esto hay que decirlo porque si no, lo dejamos en el medio. Insisto en que no vamos a juzgar a chicas que por ahí se metieron como vos, y chicas que dijeron ‘me puedo ganar una platita’”.

¿Dónde trabaja Alejandra Maglietti?

La periodista, además es modelo, abogada, actriz, vedette y conductora argentina. Actualmente se desempeña como panelista en Bendita.

¿Cuál es el verdadero nombre de Alejandra Maglietti?

A pesar de ser conocida como modelo formoseña, Alejandra Maglietti nació en Resistencia y a sus tres años se mudó a Formosa, donde creció hasta instalarse en Buenos Aires. Su nombre tampoco es el que figura en su DNI: su verdadero es Ayelén.