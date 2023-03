Video: Asaltaron al concejal y periodista Miguel Ángel Tessandori a punta de pistola en Rosario

Hace días, el concejal y periodista rosarino Miguel Ángel Tessandori fue víctima de un hecho de inseguridad y las imágenes del acontecimiento, registrado por cámaras de seguridad, se dieron a conocer este miércoles. Un delincuente lo abordó, le apuntó con un arma y le robó sus pertenencias en la zona del Viaducto Avellaneda, a pocos metros de su casa.

En la grabación, se puede ver cómo el funcionario local y ex cronista deportivo del programa De 12 a 14 caminaba por la vereda de su casa en Tucumán al 4100, cuando fue interceptado por un joven en motocicleta. El delincuente detuvo la marcha de su vehículo antes de abordar al edil y esperó hasta quedar solos en la calle.

En ese momento, se bajó de la moto, extrajo un arma de fuego y apuntó a Tessandori, que entregó sus pertenencias sin ofrecer resistencia.

Una vez perpetrado el robo, el ladrón volvió a subirse a la moto y huyó a gran velocidad sin hacerle daño al concejal, mientras algunos vecinos, alertados por la situación, comenzaron a congregarse para ayudar a la víctima.

¿QUé dijo Tessandori sobre el robo?

“Me manejé con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo, cuando vi que me apuntaba le dije ‘quedate tranquilo y tomá el celular’, me pidió la plata, se la di y agarró la moto y se fue porque ya venían vecinos alertados y alterados al ver lo que pasaba”, contó el periodista y agregó: “Lo que me pasó a mí no escapa a lo que viven todos los días muchos rosarinos en la calle”.

Tessandori es miembro de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal y desde su banca pidió aplicar la ley de Seguridad Interior, para que las fuerzas armadas intervengan en el combate de las organizaciones criminales en Rosario y la región. “La gente reclama poder darse vuelta tranquila en la calle, atender el teléfono y no tener que andar escondiéndose, también que los delincuentes la paguen”, clamó el edil.