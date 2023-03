Varios heridos al chocar un colectivo con un tren de carga en la zona norte de Rosario

Este miércoles por la tarde el barrio Rucci del norte de Rosario fue escenario de un impactante accidente que dejó varios heridos, cuando un colectivo de línea y un tren chocaron por razones que aún se investigan.

El siniestro ocurrió en las calles Palestina y Bloomberg, cuando un colectivo de Transporte Urbano de Pasajeros correspondiente a la línea 153 negra colisionó con una formación de carga y cinco personas resultaron heridas.

“No escuchamos la bocina, nadie lo escuchó, no sé si otros pasajeros habrán escuchado, los que estaban conmigo cerca no escucharon. Venía en los asientos de la parte de atrás, donde uno se para para tocar el timbre, estaba sentada, todos sentados, cuando nos dimos cuenta el tren ya estaba encima”, relató una pasajera. Al respecto, la usuaria comentó que en ese paso no hay barrera.

¿Cómo fue el accidente entre el tren y el colectivo en Rosario?

Según se pudo reconstruir, la formación perteneciente a Trenes Argentinos dio de lleno contra el costado derecho del colectivo, arrastrándolo unos metros. Los pasajeros del 153 comentan que el tren iba a baja velocidad y hay versiones encontradas acerca de si el chofer efectivamente tocó la señal sonora obligada en pasos e intersecciones.

Al lugar llegó una ambulancia del Sies y de un servicio de emergencias para atender a las personas golpeadas. Uno de los pasajeros debió ser trasladado a un centro de salud ya que tenía lesiones de mayor gravedad.