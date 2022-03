El Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) inauguraron un vacunatorio Covid-19 destinado a alumnos de todas las edades, carreras y al personal de todos los claustros que integran la casa de estudios. Una vez que se haya avanzado sustancialmente en completar los esquemas en esta población, se evalúa abrirlo a la comunidad en general.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, precisó que ya estaban otorgados los turnos de inmunización para las primeras dos semanas y destacó: “Muchos inscriptos van a recibir su primera dosis en el vacunatorio de la UNR”.

“Se trata de alumnos, no docentes y docentes, de distintas edades, que por diversas razones no habían querido vacunarse; y que ahora, seguramente, han evidenciado que se trata de una vacuna de probada seguridad y eficacia, tal como se ha constatado en todo el mundo. Esto es muy importante para nosotros”, manifestó.

Sobre el hecho de que muchos accederán a la primera dosis iniciando esquemas contra el Covid-19, la ministra de Salud, Sonia Martorano, valoró: “Es una gran satisfacción saber que muchos que no se vacunaron van a hacerlo ahora. Ahí donde no pudimos llegar completamente con la campaña, a algunas personas que no pudimos cubrir o persuadir, sí podrá hacerlo la UNR, y esto es de gran relevancia”.

Inscripciones y horarios para el vacunatorio de la UNR

La comunidad universitaria que todavía no se inscribió podrá hacerlo en el portal de la Universidad Nacional de Rosario. Se vacunará los martes y jueves de 14 a 18 horas. Inicialmente, las formulaciones disponibles permiten iniciar o completar esquemas homólogos o heterólogos.

El vacunatorio funciona en las instalaciones del Centro de Salud 7 de Abril, en Alvear 724 de Rosario. Y pueden acceder estudiantes, docentes, no docentes, e investigadores de todas las unidades académicas.

La inscripción es online a través de bit.ly/VacunacionUNR.