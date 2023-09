Un exjugador inglés dijo que Lionel Messi le mandó por privado “una palabra en español” tras sus críticas: qué le dijo

Lionel Messi es una figura internacional que traspasa fronteras y de las más reconocidas en todo el mundo. El 10 despierta admiración o algún tipo de odio, pero es seguro que a cada uno que puede verlo, le causa algo.

Es de publico conocimiento que La Pulga es de tener relaciones con ex jugadores, asi como también su no intención de no tener tanta actividad en redes sociales, pero ahora se cruzaron las dos y se conoció un picante cruce con un ex jugador ingles que revolucionó las redes sociales.

Lionel Messi tendrá una agenda cargada antes de las eliminatorias en octubre (AP)

Carragher develó qué le dijo Lionel Messi por Instagram

Uno de los colaboradoes de Sky Sport y ex capitán del Liverpool, Jamie Carragher, develó un particular cruce de mensajes con Lionel Messi.

Con su rol de panelista, como se los conoce en nuestro país, el ex Liverpool contó que tuvo una “charla” con el capitán argentino tras la consulta de sus compañeros de programa. Pero lo más sorprendente de todo fue cuando dio detalles sobre la cnversacion con el 10.

“Es español lo que hablan los argentinos? Solo voy a decir la palabra que me llamó: Burro”, confesó Jamie, entre algunas sonrisas, y expresó: “Realmente quiero reparar la relación. No quiero que el mejor jugador de la historia piense que soy un burro”.

¿MESSI QUIERE OTRO BALÓN DE ORO?

En su entrevista junto a Migue Granados, Lionel Messi reveló qué hizo con todos los trofeos que consiguió a lo largo de su carrera: “Mi museo de las cosas que conseguí está en Barcelona”, expresó el futbolista y agregó que, pese a que es “un reconocimiento muy lindo” no está preocupado por ganar un nuevo Balón de Oro.

El momento en el que Lio se sonroja (Captura)

“Tuve la suerte de ganar todo, Champion; Liga; Copa América y el Mundial. Esos son los premios importantes”, confesó, expresando más satisfacción por ese tipo de reconocimientos que por los premios individuales. Cabe recordar que, actualmente, el rosarino es poseedor de siete balones de oro.