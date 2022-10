Un docente de Rosario da clases con un gato en sus hombros para concientizar sobre el respeto por los animales

Brian es un docente que da clases de Matemáticas en el instituto educativo Liceo Avellaneda de Rosario. En los últimos días, el profesor se volvió viral en las redes sociales luego de que se diera a conocer la tierna forma en la que enseña: escribe sobre el pizarrón con un gato en su hombro.

Snarf es uno de los animales que adoptó la escuela y, más de una vez, entra a las clases para acompañar a los directivos y a los alumnos. Tal como se ve en el video, mientras el profesor escribía en el pizarrón, el gato se subió al escritorio y después saltó al hombro de Brian para enseñar junto a él.

Las autoridades educativas y los estudiantes del colegio se encargan de todos los cuidados que necesita el gato que vive en la institución. Por supuesto, también le dan mucho amor y contención, que es lo que más les gusta a los animales.

Para el docente es muy común que las mascotas entren a sus clases, por eso nunca se sorprende si Snarf o el otro gatito son partícipes de las actividades escolares de la jornada planeada en el colegio.

Un alumno de cuarto año grabó el momento en el que Snarf estaba sentado sobre uno de los hombros del profesor mientras enseñaba Matemáticas. Después, lo compartió en las redes sociales y enterneció a todos los usuarios de Internet.

La palabra de Brian, el docente de Matemáticas

En diálogo con TN y La Gente, el profesor de Rosario contó que las autoridades fueron a un refugio y adoptaron a dos gatitos que ahora viven en la institución. “Tienen sus cuchas para descansar, están vacunados, tienen sus visitas periódicas al veterinario, entre todos les damos de comer y por sobre todo les damos mucho amor”, declaró Brian.

Hace un par de años, los animales llegaron al colegio y, entre los alumnos y docentes, los bautizaron como “Snarf” y Tigro”, en conmemoración a “Thundercats”, la serie de ciencia ficción que fue dirigida por Rankin/Bass Productions.

Brian aseguró que le encantan los animales, pero lamentablemente no puede tener uno en su casa por falta de tiempo. “En la escuela doy clases en los tres turnos, y no estoy nunca en mi casa. Por eso no tengo animales, porque estoy mucho tiempo afuera y pasarían muchas horas solos”, explicó.

El profesor de Matemáticas que da clases con un gatito en sus hombros. Foto: Captura de pantalla

Snarf o Tigro pueden jugar por cualquier parte del colegio, entrar a cualquier clase y descansar sobre el escritorio de los profesores, como así también mezclarse entre los 600 alumnos que van a aprender.

Además, es sumamente importante destacar que algunos especialistas van al Liceo Avellaneda para dar charlas contra el maltrato animal. “Lo importante es concientizar sobre el amor y el respeto por los animales”, manifestó Brian.

Por último, el profesor se refirió a la grabación del video y aseguró que no le molestó que sus alumnos lo hayan filmado. “La verdad es que me gusta tener un buen vínculo con los cursos para desestigmatizar la materia que para la mayoría es un ‘cuco’. Los chicos me filmaron y no me molestó. Disfruto lo que hago. Es mi vocación y no me imagino fuera de un aula”, concluyó.