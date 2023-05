Tras el empate agónico de Newell’s ante Tigre, Gabriel Heinze vio un negativo panorama en el vestuario: “Cabizbajos y tristes”

El empate 2-2 entre Tigre y Newell’s dejó con un sabor amargo al equipo rosarino que arrancó ganando, pero el local se lo dieron vuelta en una “ráfaga de goles”. Gabriel Heinze, a pesar del panorama negativo que vio en el vestuario, a la hora de analizar el partido, remarcó que se fue de la cancha con sensaciones positivas.

El rojinegro arrancó ganando casi desde el vestuario: a los 2′ Brian Aguirre puso el 1-0, pero luego a los 7′ desde el punto penal Facundo Colidio se encargó de volver a igualar el marcador; para que a los 14′ Brian Luciatti pusiera arriba a Tigre. Recién en el minuto 87, Cristian Ferreira logró marcar para que el conjunto de Rosario se traiga un punto de Buenos Aires.

Ante este panorama, el DT rosarino se mostró contento con el carácter y juego que mostró el equipo, pero sostuvo que “me voy mal por mis jugadores, que no pudieron tener lo que buscaron. Los vi cabizbajos y tristes”.

Heinze sostuvo que la Lepra merecía el triunfo “por volumen de juego y posicionamiento”, y remarcó: “Las sensaciones fueron todas positivas, después hubo un pequeño error, pero fueron todas positivas”.

Newell's empató de manera agónica con Tigre. Foto: @Newells

“Con la pelota Newell’s tuvo uno de los mejores partidos, tengo esa sensación”, sostuvo “Tenías muchísimas dudas y hoy me demostraron cosas muy lindas. Siento un orgullo tremendo de ser su entrenador”.

Heinze duro contra Mosquera, el árbitro del partido de Newell’s y Tigre

Al final del encuentro, Mosquera vio la roja luego de que un grupo de jugadores se acercara a Zunino luego de que terminara el encuentro sin dejar hacer el tiro libre final. En medio de este revuelo, el “Gringo” se acercó para alejar a sus jugadores, pero no pudo evitar que uno vea la roja.

Pero lo que más molestó al DT fue la respuesta que dio el árbitro al sostener que “aplicó un protocolo”; y le replicó diciendo que el protocolo también indica que se den más minutos. Previo a esto, Heinze le reprochó que “le ponés una amarilla, y lo expulsas”, situación que no advirtió Zunino ya que negaba la roja, pero esta fue la segunda amarilla de Mosquera que se pierde el próximo partido.

Luego, en conferencia de prensa, Heinze habló sobre esta situación: “En el tema de Mosquera le fui a preguntar al árbitro y me explicó que le protestó, me dijo que hay un protocolo. Sería bueno que lean un par de libros y también de psicología algunos árbitros, porque a veces hay que entender al futbolista. Uno está con una adrenalina importante en el partido. Yo lo único que quería saber era si lo había insultado. Ojo, no estoy hablando mal del árbitro, pero si él se rige por eso está bárbaro”.