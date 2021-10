Taxistas rosarinos se reunieron con altos mandos de la policía provincial y exigieron más controles y seguridad por la noche para cumplir con las exigencias de mayor circulación. Pedido a los choferes para que utilicen más los denominados “corredores seguros”.

“Pusimos especial énfasis en exigir que se cumpla con lo prometido en la materia por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de los uniformados y de todos los dispositivos de prevención vigentes”, indicaron desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), desde donde destacaron la participación del subjefe de la Unidad Regional II, Marcelo Mendoza.

Además estuvieron presentes el Jefe de Orden Público, el Jefe de Logística, el Jefe del Cuerpo y el Jefe de Infantería. “Expusimos nuestra predisposición para lograr que cada mecanismo de protección ya existente, y destinado a nuestro sector, funcione plenamente a través de una clara campaña de concientización conjunta”, dijo Horacio Yanottti, secretario general del SPT.

Por otro lado, sugirió a los choferes que “utilicen los corredores seguros como es debido, que no los desaprovechen, que notifiquen inmediatamente cuando no están funcionando correctamente, que no los evadan y que si se encuentran en una situación de peligro recurran rápidamente a uno de ellos y a su personal especializado”.

Por último, desde el SPT reiteraron el pedido a la Provincia de más seguridad nocturna, y al municipio de la implementación de la ordenanza de mamparas antivandálicas en las unidades. “Si nosotros realizamos accionamos en tiempo y forma sin recibir la respuesta adecuada de las autoridades, tendremos todos los elementos necesarios para denunciar las irregularidades y reclamar la urgente modificación de la situación”, cerró.

Dado que subsisten los reclamos por la falta de taxis a la noche en Rosario, más temprano el intendente Pablo Javkin había anunciado que tomarán “medidas más fuertes” para garantizar el servicio en esa franja horaria. “Volver a la normalidad implica empujar a algunas actividades para que trabajen como antes”, argumentó.