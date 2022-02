A pesar de que denunció a su ex por violencia de género y se le impuso una restricción perimetral, el hombre la persiguió a la salida de su trabajo y terminó chocándola. Esto ocurrió el jueves por la tarde en Rosario y la víctima grabó con su celular la secuencia para tenerlo como prueba.

“Ahí lo ven como me sigue, tiene una perimetral. Vuelvo de trabajar y me está persiguiendo”, dice la mujer que se trasladaba en bicicleta por calle Juan B. Justo a la altura de Colombres, detalla Rosario3. Mientras esto pasa, el hombre habla pero no se le entiende hasta que le tira el auto encima a la joven y esta cae al suelo.

Por este episodio violento se radicó una denuncia nuevamente en un Centro Territorial. En diciembre del 2021 se le impuso a Mauricio G. la prohibición de acercamiento luego de que se separaran.

En el video, el violento se le escucha decir “este es mi barrio”, mientras la joven de 26 años denuncia que la persigue; al parecer el hombre vive en la misma zona en la que ella trabaja, pero esto no justifica que la persiga durante varios metros y que la choque con el auto. Este video ya está en manos de la Justicia.