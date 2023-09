Rosario Central perdió ante Gimnasia y se complicó para clasificar a Copa Sudamericana

Este sábado 23 de septiembre, Gimnasia dio vuelta un difícil partido y le ganó a Rosario Central en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la sexta fecha de la Copa de la Liga. El Canalla lo ganaba con gol de Tobías Cervera, pero un doblete de Cristian Tarragona logró dos cosas: sacar al equipo de la zona de descenso y complicar al rosarino para la Sudamericana.

Tanto “El Lobo” como el equipo rosarino necesitaban ganar, pero el equipo del DT Miguel Ángel Russo no levanta cabeza y, luego de un empate con independiente como local, cayó ante el “Lobo” por 2 a 1 en un partido que empezó ganando.

Con esta derrota, quedó fuera de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana y suma 12 partidos sin ganar fuera del Gigante de Arroyito, con un desempeño apenas mejor de local, pero que tampoco cosecha triunfos recientes.

Lo del equipo rosarino fue flojo desde el principio. Frente a un Gimnasia que peleaba todo, no mostró grandes arrebatos de presteza y, de no ser por el colombiano Jaminton Campaz, el gol de los 20 minutos, capitalizado por Tobías Cervera no hubiera sido posible.

Antes de eso, a los apenas 15 minutos de empezado el encuentro, Benjamín Domínguez despertó a Jorge “Fatu” Broun con un remate fuerte, pero el arquero respondió bien. El joven platense había intentado una previa a los 2 minutos del partido que tampoco llegó a gol.

Gimnasia no se resignó y apostó al empate , aprovechando que Central estaba tranquilo. Presionó y a los 43 minutos igualó con el primer gol de Cristian Tarragona, que dejó sin reacción la marca pobre del recién reincorporado Juan Cruz Komar.

¿Cómo fue el segundo tiempo entre gimnasia y rosario central?

El segundo tiempo empezó con ventaja de Gimnasia, que usó a Domínguez para cansar la defensa del rival, con llegadas rápidas y peligrosas. A los 6 minutos del complemento llegó un penal, luego de que un cabezazo de Guillermo Enrique desviara en la mano de Agustín Toledo. Tarragona ejecutó y amplió la ventaja de local.

La última oportunidad de Central fue a los casi 28 del segundo, con la llegada del lateral derecho Damián Martínez asistido por Campaz en una jugada similar a la del gol de Cervera. Finalmente el triunfo quedó en manos del local.

Ahora, el equipo de Russo se prepara para uno de sus encuentros más importantes: el clásico rosarino con Newell’s, que jugará en condición de local. Resta ver si será capaz de mantener el invicto y mejorar su desempeño en el torneo, tras quedar fuera de la Sudamericana.