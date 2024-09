Rosario Central le apunta a Talleres con el capitán en duda por una lesión

Como si los problemas físicos en la defensa no fueran suficientes, Rosario Central no tiene confirmada la presencia de Jorge Broun en la fecha 14 de la Liga Profesional 2024. “Fatura” tiene un pie afuera del partido del domingo con Talleres, ya que todavía no pudo dejar atrás una lesión muscular.

La dolencia del capitán canalla no es nueva, pero decidió seguir jugando hasta el receso de las eliminatorias del Mundial 2026. Al parecer, las dos semanas de descanso son insuficientes para recuperarse definitivamente del desgarro y es probable que sea una nueva baja en la list del director técnico Matías Lequi.

¿Quiénes son los jugadores de Rosario Central ausentes ante Talleres?

Hasta el momento, Rosario Central tiene dos bajas confirmadas después de la derrota ante Boca en la Bombonera. La más importante es la de Carlos Quintana, separado de las prácticas por una ruptura parcial de la fascia plantar derecha.

Por otra parte, Emanuel Coronel ya fue descartado debido a una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. El cuerpo médico no recurrió a la cirugía en primera instancia y prefirieron evaluar la posibilidad de recuperarlo con un tratamiento kinesiológico.

Finalmente, Lequi espera volver a contar con Facundo Mallo, ausente desde la eliminación de la Copa Libertadores ante Fortaleza. El uruguayo lleva más de dos semanas inactivo por un desgarro del aductor izquierdo y el entrenador todavía no lo tachó de la lista. Si no llega a recuperarse, Miguel Barbieri y Juan Valentín Giménez seguirán ocupando la zaga central.

En el caso de Broun, Axel Werner es número puesto para cubrir el arco ante la eventual ausencia de “Fatura”. El exarquero de Boca jugó cuatro partidos con el buzo canalla y recibió la misma cantidad de goles.

¿Cuándo juega Rosario Central?