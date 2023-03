Rosarinos asesinados en Nueva York: condenan a Sayfullo Saipov a prisión perpetua

Casi cinco años y medio después del atentado terrorista que terminó con cinco rosarinos muertos en Nueva York, este lunes condenaron al único imputado a prisión perpetua. A partir de la decisión del jurado, quedó descartada la pena de muerte que había pedido la Fiscalía para Sayfullo Saipov a partir del juicio que comenzó en enero pasado.

Hace menos de dos meses, el uzbeko de 34 años fue declarado culpable por la muerte de 8 personas a las que atropelló mientras conducía una camioneta por Manhattan. Entre las víctimas se incluía parte de un grupo de exalumnos del Instituto Politécnico Superior (IPS) que habían viajado a Estados Unidos para celebrar sus 30 años de egresados.

Los egresados del Poli se fueron a Estados Unidos para un reencuentro especial con quienes vivían allí.

Aunque no quedaron dudas sobre la autoría del ataque, el jurado no llegó a un veredicto unánime sobre la pena de muerte que pidieron los acusadores. Ante esta postura, la solicitud del Departamento de Justicia del país norteamericano no se aplicará.

A partir del resultado dividido de la votación, Saipov pasará el resto de su vida en la cárcel. La sentencia definitiva le impide el acceso a un régimen de libertad condicional.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, confirmó este lunes la resolución del juez Vernon Broderick sobre el episodio registrado el 31 de octubre de 2017. Según el representante del organismo acusador, el uzbeko planeó y ejecutó el atentado con el fin de apoyar y obtener acceso al Estado Islámico.

En total, Saipov fue condenado por 28 cargos. Entre ellos se cuentan las muertes de los argentinos Ariel Erlij, Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco y Hernán Ferruchi. Las demás víctimas fatales fueron la turista belga Ann-Laure Decadt (31) y los estadounidenses Nicholas Cleves (23) y Darren Drake (32).

¿Cómo fue el atentado terrorista que terminó con cinco rosarinos muertos en Nueva York?

Al margen de la expectativa por la noche de Halloween, los rosarinos asesinados en Nueva York a fines de 2017 fueron sorprendidos por Saipov mientras andaban en bicicleta por la parte oeste del sur de Manhattan. En ese momento, el terrorista se subió a la bicisenda del río Hudson y embistió a unas 20 personas con una camioneta alquilada.

En la bicisenda del río Hudson dejaron cruces y ofrendas florales tras el atentado.

Además de las 8 muertes que provocó el plan ejecutado en nombre de Isis, otras víctimas sufrieron heridas de diversa gravedad. Algunas quedaron con secuelas permanentes, otras tuvieron miembros amputados. Entre los argentinos, el biotecnólogo Martín Marro tuvo que ser internado y finalmente se recuperó de las lesiones.

El objetivo de Saipov nunca estuvo en duda desde aquella tarde trágica. Ese día llevó una nota que tenía la bandera del Estado Islámico y un grito de guerra escrito. Cuando lo detuvieron y estaba bajo custodia en el hospital, le dijo al FBI que actuó en respuesta a llamados del líder de la organización terrorista y que estaba orgulloso de lo que había hecho.