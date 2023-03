Regalo clave: Antonela Roccuzzo reveló cuál es su lápiz labial favorito

Luego del impacto que tuvo como invitada al último desfile de Louis Vuitton en París, Antonela Roccuzzo dio otra pista sobre sus gustos y preferencias en cuanto a la moda. A través de redes sociales, este martes confirmó cuál es su lápiz labial favorito, ya que le llegó un regalo especial.

La esposa de Lionel Messi estrenó una barra de tono brillante de Guerlain, la firma francesa de la que es “amiga de la casa”. Mediante su cuenta oficial de Instagram, compartió fotos del producto que forma parte de sus accesorios imprescindibles.

El lápiz labial se puede comprar online en la tienda oficial de la marca y en otras plataformas. Foto: @antonelaroccuzzo

“Gracias, es mi favorito”, comentó la empresaria de 35 años sobre el regalo de Guerlain. Así presentó el lápiz labial de color durazno que suele utilizar a la hora de maquillarse.

El día anterior, la rosarina cautivó a sus fans un look deportivo verde. A través de sus historias de Instagram, publicó diferentes fotos del outfit que combinó con una gorra y zapatillas blancas.

Si bien prefiere un tono pastel, Antonela Roccuzzo no le huye a los colores fuertes a la hora de maquillarse. Dos semanas atrás, se pintó los labios de rojo cuando acompañó a Messi vestida de negro a la entrega de los premios The Best.

¿Cuánto sale el lápiz labial favorito de Antonela Roccuzzo?

El lápiz labial favorito de Antonela Roccuzzo es el KissKiss Shine Bloom de Guerlain. La influencer prefiere el color 319, denominado peach kiss.

Roccuzzo dijo presente en el último desfile de Louis Vuitton.

La barra brillante que utiliza la esposa de Messi se vende online y cuesta 44 euros sin contar los impuestos. En Argentina se puede comprar por algo más de 10.000 pesos.