Antonela Roccuzzo apostó por el rojo y revolucionó Instagram con su look deportivo

Antonela Roccuzzo nos tiene acostumbrados a verla siempre de negro, pero esta vez revolucionó Instagram al compartir su look deportivo completamente rojo, con detalles en blanco.

La esposa de Lionel Messi recibió muchos elogios por su look en la entrega de premios The Best, con un vestido completamente negro, la estrella del vestuario fue una cartera con forma de roza en color rojo brillante.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi asistieron a la entrega de los premios The Best en París. Foto: Sarah Meyssonnier

Ahora, más distendida, con el flequillo en la cara y el pelo recogido con una media cola, la rosarina se robó todas las miradas al compartir una foto posando en la cocina con un look deportivo explosivo.

Antonela Roccuzzo dejó el negro de lado por un rato y se vistió de rojo. Foto: Instagram

Cuánto cuesta el conjunto deportivo que usó Antonela Roccuzzo

Todos estos productos son de la marca Aló de Los Ángeles y está inspirada en los beneficios del Yoga. Roccuzzo hace varios meses que es una de sus “embajadoras” y vuelve tendencia todo lo que se pone.

En esta oportunidad, todo en tono rojo, usó top con detalles en blanco y una biker, los precios de ambos productos son: $17.200 cada uno, según el sitio web de la marca. A lo que hay que sumarle los impuestos PAIS y AFIP, por ser productos dolarizados.