Apenas cinco minutos le bastaron al montevideano Martín Rabuñal para mostrar credenciales en su debut oficial como futbolista de Rosario Central, marcando de cabeza ante Arsenal y en una noche que jamás olvidará. “Fue un debut soñado, estoy feliz por como se dio y por los tres puntos que el equipo se pudo llevar porque los necesitábamos y porque sirve para corregir en la semana tranquilo”, aseguró.

Asimismo, el ex Defensor Sporting contó las sensaciones de sus minutos en cancha. “Entré con muchas ganas, se me da esa jugada previa en la puerta del área para rematar, me la traban justo y de esa jugada se va al córner y viene el gol. Destaco el trabajo de todo el equipo porque hizo un esfuerzo muy grande y sirve para seguir agarrando confianza”, y ratificó: “Debutar con esta camiseta y en este estadio fue inolvidable”.

Respecto al trámite de la contienda, Rabuñal valoró el factor actitudinal para encaminar un triunfo muy trabajoso. “Si bien fue un partido muy parejo, resalto el esfuerzo del equipo, se luchó hasta el final en un partido trabado y, si bien se dieron algunas chances para que el resultado sea mas amplio, esto sirve de mucho para de a poquito ir agarrando la idea y poder, ante Colón, mejorar las falencias y apostar por nuestras virtudes”, finalizó.

Fuente: Liga Profesional de Fútbol