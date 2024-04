Prohiben llamadas a líder de la banda narco rosarina “Los Monos” por irregularidades

Un juez federal de Morón dispuso que el capo narco rosarino Ariel “Guille” Cantero, sindicado como líder de la banda “Los Monos”, no tenga acceso a ningún tipo de comunicación telefónica y sólo pueda entrevistarse con su abogado, luego de que se descubriera que utilizaba las comunicaciones con una de sus hijas para contactarse con personas fuera del penal de Marcos Paz, donde se encuentra encerrado.

Según la investigación, el detenido de 35 años usaba las llamadas telefónicas con su hija Triana, de 18 años, para pasar órdenes a personas de su entorno delincuencial, en el exterior del penal. La situación se reveló luego de que la joven fuera detenida el pasado 7 de marzo en el marco de una serie de allanamientos.

Ariel "Guille" Cantero, uno de los líderes de Los Monos. (Gentileza Clarín/Juan José García)

“Pasale el número éste a los locos, el de Triana, decile que llame por línea y que le pregunte si saben unir y si saben unir decile que la llame y que diga que yo cuando apenas estén yo la llamo y me pueden unir. Pero tratá de explicarle, porque te va a decir cómo es unir, que directamente me haga hablar con ellos, yo no quiero hablar con ella”, le dice “Guille” a su pareja, Vanesa Barrios (39), en una charla de fines de 2023, captada por la Justicia.

¿Qué dice la resolución?

Como consecuencia de esto, el Juzgado Federal en lo Criminal de Morón, con competencia en Marcos Paz, determinó restringir las comunicaciones del narco en una disposición en la que se explicaron los motivos y la peligrosidad de no cortar el contacto del preso de “alto perfil” con el exterior.

Ya que atravesar las medidas de bloqueo “trajo aparejada serias amenazas contra la seguridad de la población en general y, en particular, de los distintos operadores del sistema de administración de justicia, tales como jueces, fiscales, defensores, sus allegados y familiares”.

“Se observó la utilización del mecanismo de triangulación de llamadas basado en que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado une a terceras personas a la comunicación y habilita la interacción de Máximo Ariel Cantero con sujetos excluidos del listado de abonados con quien tiene permitido conversar”, sostiene el dictamen.

las maniobras de “guille” cantero para comunicarse con el exterior

No es la primera vez de “Guille” Cantero intenta burlar los controles intramuros. Luego de que se pusiera en vigencia el nuevo protocolo para presos de “alto riesgo” con la asunción de Patricia Bullrich, el líder de “Los Monos” sólo pudo comunicarse con tres personas por teléfono y por una hora en total.

Ante esto, decidió ampliar su lista de contactos al declararse bisexual y poliamoroso. “El razonamiento de Cantero fue simple: a más preferencias sexuales, más posibilidades de engrosar la lista de contactos estrechos”, explican en una nota del diario El Ciudadano.

Sin embargo, el plan no tuvo éxito, ya que no le autorizaron extender la lista. Su paso siguiente fue el método de triangulación de llamadas, que implicó a su hija y por el cual logró burlar la seguridad del software informático diseñado para detectar la marcación de números no autorizados.