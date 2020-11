El año pasado, la labor de Marcelo Bielsa fue reconocido a nivel internacional por ordenar que Leeds United se dejara hacer un gol en un partido oficial. Este miércoles el rosarino reapareció entre los nominados a los premios The Best, pero ahora competirá como candidato al mejor entrenador de la temporada pasada.

Después de lograr el ascenso y obtener el título en la segunda división inglesa, el “Loco” fue elegido para disputar el galardón con otros colegas de primerísima línea. En la lista aparecen Hansi Flick, ganador de la Liga de Campeones con Bayern Munich, Jürgen Klopp (Liverpool), Zinédine Zidane (Real Madrid) y Julen Lopetegui (Sevilla).

La distinción anual que otorga FIFA se dirime con aportes diferentes en torno al mundo del fútbol. Así como votan capitanes, directores técnicos y periodistas, los hinchas también tienen la chance de hacer su aporte a través del sitio oficial de la institución. Así, Leeds ya invitó a sus fans a apoyar al exseleccionador de Chile y Argentina.

En 2019, Bielsa y su equipo se llevaron el premio The Best por su conducta apegada al Fair Play al dejar que Aston Villa les empatara después de abrir el marcador con un gol conquistado mientras un rival estaba tirado en el piso. El entrenador escribió una carta para la entrega, pero no asistió a la misma. Luego habló al respecto en conferencia de prensa y consideró que los futbolistas y el club tuvieron más mérito que él.