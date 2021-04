El Gobierno provincial pidió a Fox que libere la transmisión del Clásico rosarino entre Central y Newell’s o que permita su retransmisión a través de la señal provincial 5RTV. Advirtió que en caso de que la TV se niegue, no permitirá que se juegue el partido el domingo a las 18:40, por lo que el encuentro podría cambiar de provincia o suspenderse.

El encuentro entre leprosos y canallas se convirtió en cuestión de Estado y ya es un papelón. Siendo viernes por la tarde no solamente no se sabe a qué hora y dónde se jugará, sino que incluso podría no disputarse este fin de semana.

La Provincia parece haber entendido que partido no puede correrse a las 21 porque como Newell’s juega el martes por la tarde ante Palestino por la Copa Sudamericana, no contaría con las 48 horas reglamentarias de descanso. Por eso el horario debe ser el de las 18:40.

Rosario Central y Newell's empataron 1 a 1 en el clásico rosarino el domingo 15 de septiembre de 2019.

Sin embargo ahora exige ”excepcionalmente la liberación de la transmisión del partido a celebrarse el día 2 de mayo del corriente año; o, en su caso, se habilite a Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado a tomar la señal para transmitirlo en directo” a través de 5RTV, según la nota presentada por el fiscal de Estado, Rubén Weder.

Mientras tanto, la Liga Profesional de Fútbol y la AFA enviaron una dura carta rechazando cualquier modificación del cronograma. Por su parte, desde el área de salud piden suspender el partido, habida cuenta de que ya el jueves hubo grandes amontonamientos por el banderazo de Newell’s, y en caso de que se diera el triunfo para alguno de los dos equipos la situación podría ser peor, en un contexto de falta de camas por la segunda ola de coronavirus.