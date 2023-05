Pequeño santafesino pesó 476 gramos cuando nació: su familia necesita ayuda para acondicionar su casa para cuando reciba el alta

Lo que era un momento soñado y muy esperado, terminó convirtiéndose en una lucha con mucho amor para la familia de Josafat, un pequeño bebé que nació prematuro. Los médicos de Granadero Baigorria le dijeron a su mamá que “iba a nacer muerto”, pero el niño le demostró a los pronósticos médicos que él es más fuerte y cumplió 5 meses. Pero las complicaciones no terminan, porque no puede irse a su casa ya que no tiene las condiciones necesarias.

Josafat nació el 8 de diciembre en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con 25 semanas de gestación. “Fue muy pequeñito”, comentó su mamá y aclaró que pesó 476 gramos. El panorama médico no era bueno ya que los doctores “me dijeron que iba a nacer muerto”; pero no fue así y el pequeño cumplió 5 meses, a la espera de recibir su alta.

“Es difícil, no solo en lo económico, sino para la familia, porque fue buscado por muchos años”, contó la mujer a Telenoche Rosario y manifestó su impotencia ya que por momento “lo ves llorar y no lo podés alzar, es una situación angustiante”.

El pequeño santafesino que necesita de todos para tener su casa en condiciones

Por la condición de prematuro, Josafat necesita que su casa acondicionada para él y la familia comentó que “si recibe el alta hoy, no lo podemos llevar”. Lo que pasa es que la familia Galván alquila y en la casa hay mucha humedad; es por eso que apelan a la solidaridad de todos para poder “levantar” su casa propia.

“No tenemos los recursos para poder hacer que él esté en casa”, insistió la mamá, pero no todo es malo ya que contó que “unos parientes nos donaron un pedacito de terreno para poder edificar y que él pueda estar bien en casa con nosotros”. Esto es en Fray Luis Beltrán y apelan a la solidaridad de los vecinos para poder construir su hogar.

La familia pide colaboración, ya sea económica o con materiales de construcción, para poder comenzar este sueño de que Josafat pueda irse a vivir con ellos, sin poner en riesgo su salud. Para colaborar pueden donar utilizando el alias Josafat.Galvan o comunicarse con Hugo al 341-3066-347.