Picante cruce es decir poco, por lo que estuvo sucediendo entre el flamante director técnico de Rosario Central, Carlos Tévez y quien iba a ser su compañero en la dupla técnica, Carlos Chapa Retegui.

Antes de asumir la dirección técnica de Rosario Central, el "Chapa" y "Carlitos" presenciaron juntos un partido del "Canalla". Foto: TN

Pero, al parecer, las cosas no salieron tal como lo habían planificado, y lo que parecía ser un proyecto interesante de cara a mejorar la situación futbolística de la Academia rosarina, no terminó de la mejor manera. Idas y vueltas, y todo justo recién comenzado el camino.

Qué dijo Tévez sobre el Chapa Retegui

El exjugador de Boca y de la Selección Argentina fue brutalmente explícito al expresar cuál es su pensamiento sobre el accionar de Carlos Retegui, que no acompañará a Carlitos en la dirección técnica de Rosario Central.

“Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí y a mucha gente”, sentenció Tévez sobre el exentrenador de la selección de hockey masculino y femenina.

Carlos Tévez fue durísimo con Retegui, ahora su ex amigo. Foto: TyC Sports.

Pero Carlos Tévez fue un poco más allá con sus dichos y lanzó: “El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente”.

Para luego, finalizar: “Faltó a su palabra y me falló a mí, a mi familia y a Rosario Central. Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara”.

Y para concluir, el Apache explicó: “Eligió su cargo político sobre su sueño que era dirigir. Ya no volvería a hablar con él, no tengo nada que hablar, me falló”.

La respuesta de Retegui a lo que dijo Tévez

El Chapa no se quedó atrás, y en este picante cruce entre Tévez y él, Retegui dio su descargo de su versión de los hechos.

“No me gustó escuchar esas palabras de alguien que yo pensaba que era mi amigo”, explicó a TyC Sports el exentrenador de los Leones y las Leonas.

Así, dio su consecuente explicación de por qué decidió quedarse al frente de la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, antes que abordar su puesto como co-entrenador de Rosario Central.

“El proyecto con Tévez era para dentro de un año y medio. Por ser quién es, las propuestas llegaron mucho antes”, detalló. Y luego agregó: “Para mí era mucho más fácil irme al fútbol, tener reconocimiento, dinero, fama, estar al lado de Carlos, terminar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, no iba a estar tranquilo con las familias que ante mi partida podían quedarse sin trabajo”.

Y finalmente, cerró: “De corazón, a Carlos le deseo lo mejor en esto que emprendió. Seguramente le va a ir muy bien. (...) Puedo entender el enojo y las descalificaciones, pero yo estoy tranquilo. Los que me conocen saben como actúo”.

El exentrenador de Las Leonas le respondió a Carlos Tévez.

Así, Retegui explicó más sobre los detalles de la negativa por parte de él de formar parte del cuerpo técnico de Carlos Tévez: “No intenté tomarme una licencia en la Secretaría de Deportes. Ni licencia ni renunciar. Mi voluntad estaba en acompañar en todo lo que pudiera. Esto de la noche a la mañana no se puede hacer y yo estoy compenetrado en la gestión”.

Y luego, lanzó: “No quiero pelear ni discutir. Solo tengo palabras de agradecimiento y, si me equivoqué, pido perdón”.