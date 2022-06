La semana inicia con inconvenientes en Rosario, ya que desde las 6 de la mañana los maleteros de la estación Mariano Moreno comenzaron un paro y complican el ingreso de los colectivos de larga distancia porque el bloqueo es total. La medida de fuerza es para que se implemente la ordenanza que se aprobó en diciembre del 2021, la cual regula y oficializa esta actividad.

Esta medida de fuerza es por tiempo indeterminado, según informa LaCapital. Esto no solo complica el ingreso y salida de colectivos de larga distancia, sino que también afecta al tránsito de la zona: los colectivos se detienen en cualquier parte para que los pasajeros puedan descender.

El paro de maleteros en la terminal de Rosario es por tiempo indeterminado. Foto: @MauroYasprizza

“Vamos a quedarnos a pasar el día, porque esto es una ofensa a los trabajadores. Nos vamos a quedar hasta que venga alguien a hablar con nosotros”, señaló en diálogo con LT8 uno de los referentes de Cooperativa de Maleteros, José Luis Donato. Sobre el motivo que desencadenó el conflicto explicó: “La no reglamentación de esta ordenanza nos perjudica porque no podemos cobrar el derecho por plataforma del 20 por ciento que nos otorgaría un salario mínimo y una obra social, sino que no podemos acceder a uniformes, vestuario donde cambiarnos y reglamento interno”.

El paro de maleteros en Rosario es por tiempo indeterminado. Foto: @nacionalrosario

Donato remarcó que siguen esperando una respuesta que las autoridades no les dan: “Nos encontramos en la nada y sin poder dialogar”. Además de mencionar que esta no reglamentación perjudica a más de 60 familias, el referente de la cooperativa sostuvo que los pasajeros también lo son: “El viajero paga con su boleto el derecho a plataforma que debería ir a la cooperativa. Y no sabemos a dónde va ese dinero”.

Otro problema al que exigen solución es a las condiciones en las que funcionan los vestuarios: “Quieren tener una terminal en serio y no son capaz de poner un lugar digno para cambiarnos. Vamos a seguir contando el acceso a la terminal hasta que tengamos una respuesta a nuestros reclamos y nos sentemos a dialogar”.