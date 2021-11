Hace una semana, Pachu Peña se metió entre los finalistas de “Showmatch” gracias al voto telefónico, pero su última actuación lo llevó a un nuevo duelo para evitar la eliminación. “Sé que soy el más flojo, el que desentono y a veces siento que estoy de más”, comentó luego de haber bailado merengue con Flor Díaz en “La Academia”.

La ronda del viernes concluyó con un puntaje muy bajo para la pareja. El humorista cosechó críticas fuertes del jurado y señaló que le “dijeron cosas verdaderas” sobre su trabajo en el escenario del programa. A pesar del tiempo que le dedicó a los ensayos en estos meses, no ve muchas chances de mejorar en corto plazo.

Pachu Peña destacó que el voto telefónico jugó a su favor antes, pero dejó en claro que no es suficiente. Al respecto, comentó: “Con todo el cariño que me tiene el público y me salva, me parece que se merece que se quede alguien más virtuoso”.

Así como hizo la autocrítica, el rosarino no ahorró elogios para su compañera en el concurso televisivo. “Flor es capaz de ganar el certamen sola con una escoba”, aseveró sobre la bailarina.

De cara a la posible eliminación, Pachu señaló que en la pista “a veces juegan los nervios y parece que pasa todo más rápido”. En diálogo con Ciudad Magazine, concluyó: “Vale que me vaya, pero tengo un cariño enorme por Marcelo y por todos”.