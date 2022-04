Durante el partido de Newell’s con Patronato en el Coloso del Parque de la Independencia, Pablo Pérez se enojó cuando Javier Sanguinetti lo reemplazó. “Para nosotros eso es una tontería”, dijo este lunes el capitán rojinegro sobre el reclamo al director técnico.

El mediocampista de 36 años le pidió disculpas al “Archu” por el exabrupto y admitió que tuvo “momento de calentura”. No obstante, remarcó que “es parte del fútbol estar enojado” y destacó que tiene una “relación excelente” con el entrenador de la Lepra.

“Cuando Newell’s hizo el gol, nos abrazamos en el banco y eso no lo vio nadie”, contó Pérez para desmentir chispazos con Sanguinetti. Así se quejó de que en la cobertura de los partidos, la prensa “se detiene más en las cosas malas que en las cosas buenas”.

El volante leproso consideró que su reacción estuvo mal, pero aclaró que no lo dijo como una excusa. En cambio, aseveró: “Es mi temperamento. Estaba enojado conmigo porque no me salían las cosas”.

“Si me tocaba salir, quería que el resultado estuviera a favor”, argumentó Pablo Pérez. Así recordó que Newell’s todavía igualaba con Patronato cuando Juan Sforza lo reemplazó y le dijo a Sanguinetti: “No me saques más”.

El ex Boca e Independiente minimizó la repercusión que tuvo su reacción cuando fue hacia el banco de suplentes. Al respecto, comentó: “Para los periodistas es una novela y para nosotros es normal”.

El escudo por adelante de todo

Actualmente Newell’s está en zona de clasificación en el grupo A de la Copa de la Liga Profesional 2022. En vísperas del duelo con Banfield, Pablo Pérez destacó que la Lepra es “un equipo fuerte con mucho esfuerzo”.

Como referente del plantel, el capitán dijo que “el escudo está por delante de todo” desde que arrancó el torneo. De esta manera, despejó las dudas sobre conflictos internos a partir de la breve escena en el banco durante el partido con Patronato.

Pérez destacó que Newell’s “no te va a sorprender al verlo jugar, pero da pelea hasta el último minuto”. Incluso arriesgó que “los más chicos por ahí se esfuerzan demasiado” en la cancha.