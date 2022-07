A partir de la confirmación sobre un nuevo proyecto para el Puerto de la Música, el intendente Pablo Javkin se alejó este jueves de quienes rechazaron la iniciativa de inmediato porque planean construirlo en Granadero Baigorria en vez de Rosario. “Discutamos el tema cuando estemos en condiciones de hacerlo”, reclamó.

El titular de la Municipalidad ponderó esta chance de hacer realidad el “sueño” del fallecido exgobernador Hermes Binner. En cuanto al cambio de lugar, argumentó que el sitio original en la costanera centra de la ciudad tiene una dificultad objetiva que no estaba en los planes cuando surgió la propuesta.

Javkin recordó que la ex zona franca de Bolivia ya fue despejada, pero todavía no pueden sacar el vallado de Avenida Belgrano para utilizar ese espacio. Desde que se presentó el proyecto diseñado por Oscar Niemeyer, en ese sector hubo hundimientos de muelles por la bajante del río e incendios.

Frente a este deterioro en los últimos años, el intendente estimó que construir el Puerto de la Música en el primer sitio elegido implica un “sobrecosto” de entre 40 y 45 millones dólares. Respecto de la nueva locación, anticipó: “Vamos a extremar la búsqueda en Rosario”.

La obra del arquitecto Oscar Niemeyer fue diseñada para la costanera central de Rosario. Foto: Archivo

Consultado sobre las críticas hacia la iniciativa del gobernador Omar Perotti para llevar el proyecto a Granadero Baigorria, Javkin sentenció: “No podemos pensarlo así”. En diálogo con Radio 2, destacó que obras previas en el límite entre ambas ciudades se llevaron a cabo desde una perspectiva metropolitana. Así se refirió al puente a Victoria el Parque de la Cabecera.

“No arranco por oponerme al lugar”, concluyó el ex diputado nacional sobre el plan de la Casa Gris. No obstante, señaló que hay otros temas más importantes en agenda como la seguridad y prometió debatir la cuestión “sin caprichos y con mucha sensatez” cuando se presente un proyecto concreto.