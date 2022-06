A partir de la denuncia la golpiza al hijo de Valeria Mazza “por Tincho”, el intendente Pablo Javkin repudió este martes la agresión y confirmó que la Municipalidad de Rosario está colaborando para esclarecer el hecho. “Es de una cobardía absoluta”, dijo sobre la conducta de quienes le pegaron a Tiziano Gravier el fin de semana.

El titular del Palacio de los Leones aseguró que pondrá a disposición “todos los recursos del Estado” en el marco de la causa penal. Luego señaló que se abrió una “investigación interna”, pero enfatizó que “la prioridad ahora es identificar a los autores” de las trompadas.

Entre las cuestiones que preocupan después de la difusión del caso, Javkin subrayó que los agresores “se quedaron caminando por la zona libremente” después de los puñetazos a Gravier cerca del complejo donde funcionaba Madame. “No es gente que fue ahí por primera vez”, planteó como sospecha.

El intendente de Rosario se comunicó con el padre del muchacho golpeado cerca de barrio Pichincha y aprovechó el caso para destacar la importancia de que se cumplan las ordenanzas que regulan las actividades nocturnas. “No importa si la familia es conocida o no, sino que no suceda más”, aseveró.

A nivel general, el ex diputado nacional y titular del Partido Creo señaló que es necesario controlar lo que ocurre en las calles cerca de bares y boliches, “no sólo en lo que sucede adentro”. En cuanto a este episodio puntual apuntó que hay más cámaras de seguridad por analizar para resolver la situación.