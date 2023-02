Pablo Javkin resaltó todo lo que le da Rosario al país y volvió a pedir apoyo: “Basta de home office del delito”

Este lunes 27 de febrero se conmemora un nuevo aniversario por el primer izamiento de la Bandera argentina a orillas del Paraná, para ello se realizó un acto en el Monumento de la Bandera en Rosario, del que no participaron ni el presidente Alberto Fernández ni el gobernador Omar Perotti. En su discurso, Pablo Javkin volvió a pedir que no se le dé la espalda a la ciudad: “Basta de home office del delito”.

El discurso de Pablo Javkin en el aniversario 211 del primer izamiento de la Bandera en Rosario

“Hace 211 años, el General Manuel Belgrano y María Catalina Echevarría reunieron las baterías en la barranca frente al Paraná para izar el sol naciente de la patria que flameaba en el manto nacional. Esta historia se forjó en nuestra Rosario. Con la valentía de su gente y el espíritu de lucha ante la injusticia de decirnos cómo hacer las cosas”, comenzó diciendo Javkin, y destacó el aporte social, económico y cultural que hizo y hace al país el departamento de Rosario.

El Intendente rosarino sostuvo que “desde ese día, Rosario no dejó de darle grandes cosas a la Argentina. Le dio al país la potencia del campo, que se hizo industria, le dio ciencia, que desarrolló biotecnología, le dio arte, le dio talento deportivo, que lo hizo brillar en el mundo entero”. E hizo mención de instituciones, lugares y personajes que hacen grande la historia local y nacional.

Pablo Javkin volvió a pedir que no se le de la espalda a Rosario. Foto: Twitter

“Somos una ciudad de gente buena, que se gana la vida laburando y que quiere que Argentina crezca, que incluya, que iguale y que respete”, remarcó y agregó: “Exigimos que no se refieran a Rosario como si no perteneciera a la Argentina. Que no se use el dolor de la gente para pelear. Acá hay que unirnos contra las mafias”.

Ante esta situación, Javkin destacó la presencia de gente “local” en los puestos nacionales: “Queremos los recursos que nos corresponden. Le agradezco especialmente al ministro Giuliano. Como siempre dijimos, tener rosarinos en lugares de decisión, no importa de qué partido, hace que las cosas cambien. Vuelven los trenes, vamos a tener Sube. Cuente con nosotros”.

“Necesitamos fortalecer la Justicia Federal en la provincia y especialmente en Rosario. Exigimos más fiscales que investiguen y más jueces para condenar a las bandas del narcotráfico”, insistió y agregó: “Necesitamos control en las cárceles para terminar con los operativos de balaceras y asesinatos operados desde las celdas. Basta de home office del delito. Basta de frustrar los sueños de una ciudad infundiendo terror y llevándose la vida de nuestra gente”.